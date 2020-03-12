Режим ЧС ввел из-за ситуации с коронавирусом президент США
В США введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Об этом 13 марта заявил на специально созванной в Белом доме пресс-конференции президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Это позволит выделить дополнительные средства для местных властей и администраций штатов.
«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $50 млрд - значительным средствам - для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», - сказал глава государства.
Между тем правительство Польши приняло решение полностью закрыть границы страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Президент Украины призвал граждан своей страны в течение трех дней вернуться, так как спустя указанное время регулярное авиасообщение будет полностью закрыто. Россия вводит такие ограничения на регулярные рейсы со странами ЕС, Норвегии и Швейцарии.