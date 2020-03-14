250 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

08:58, 14 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 250 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, которые приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

12 марта число погибших от коронавируса достигло 1 тысячи 16 человек, 13 марта – 1 тысяча 266. Количество заразившихся также сильно выросло: с 15,1 тысяч до 17,6 тысяч человек.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены более 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.