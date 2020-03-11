0
22:09
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
21:39
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
20:44
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
17:57
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
16:26
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
16:02
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
14:39
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
Еще новости
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире. Об этом на пресс-конференции в Женеве (Швейцария) заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает ТАСС.

По его словам, от коронавируса погибли уже 4 тысячи 291 человек, а количество зараженных вирусом достигло более 118 тысяч человек. «Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал гендиректор ВОЗ.

Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. По мнению экспертов, прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Восемь новых случаев коронавируса зарегистрированы в России Жители Санкт-Петербурга надели медицинскую маску на Чижика-Пыжика Таиланд ужесточил въезд для россиян из-за коронавируса Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести из-за коронавируса В Китае за истекшие сутки от коронавируса умерли ещё 22 человека В ближайшей к Псковской области Эстонии коронавирус обнаружен у 13 человек Словения закрыла границу с Италией из-за коронавируса В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий Около 170 человек умерли в Италии из-за коронавируса за сутки Прокат комедии «Кролик Питер 2» перенесен в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
11 марта 2020
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
11 марта 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
11 марта 2020
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
11 марта 2020
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
11 марта 2020
Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
11 марта 2020
20 обращений из-за конфликтов в школах поступили в 2019 году в адрес детского омбудсмена Псковской области
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян
11 марта 2020
Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян

Идет загрузка...