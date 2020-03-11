ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

20:44, 11 марта 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире. Об этом на пресс-конференции в Женеве (Швейцария) заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает ТАСС.

По его словам, от коронавируса погибли уже 4 тысячи 291 человек, а количество зараженных вирусом достигло более 118 тысяч человек. «Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал гендиректор ВОЗ.

Ранее ВОЗ расценивала вспышку этого заболевания как эпидемию с многочисленными очагами. По мнению экспертов, прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.