Российским сенаторам запретили выезды за рубеж из-за коронавируса

10:48, 14 марта 2020, ПАИ

В России приостановили визиты делегаций Совета Федерации за рубеж из-за коронавируса, пишет ИА REGNUM со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

Валентина Матвиенко уточнила, что приостанавливаются не только все визиты делегаций Совета Федерации за рубеж, но и приём в России иностранных делегаций, в странах которых есть серьёзные опасения по коронавирусу. При этом спикер Совета Федерации подчеркнула, что всем российским сенаторам запрещён выезд за рубеж за исключением особых, экстраординарных случаев.

С 14 марта в Совете Федерации ввели специальные меры в связи с распространением коронавируса. Всех входящих в здание людей поверяют тепловизорами и просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. Кроме того, всех посетителей Совета Федерации проверяют на наличие повышенной температуры.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заражены свыше 137 тысяч человек. Более 5 тысяч погибли, еще 69,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.