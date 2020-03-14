Энергетики восстановили электроснабжение в Псковской области после сильного ветра

12:25, 14 марта 2020, ПАИ

В Псковской области энергетики устранили аварийные отключения электроснабжения, которые произошли в регионе из-за сильного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Аварийные отключения электроснабжения произошли 13 марта в результате сильного ветра. Наибольшее количество отключенных потребителей наблюдалось в 13:00 и составило 8 тысяч 700 человек в 556 населенных пунктах в 13 муниципальных районах Псковской области: Новоржевском, Опочецком, Себежском, Печорском, Псковском, Бежаницком, Локнянском, Пушкиногорском, Островском, Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Новосокольническом.

Были обесточены 34 линии напряжением 6 - 10 кВ, 25 отпаек и 653 трансформаторных подстанции. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. По данным Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», по состоянию на 21:30 13 марта электроснабжение по линиям 6-10 кВ на территории Псковской области восстановлено. Имеются отключения по линиям 0,4 кВ, специалисты проводят работы по восстановлению.