0
12:36
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
09:15
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
22:40
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
18:25
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
17:00
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
16:48
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
16:04
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Еще новости
Общество

Энергетики восстановили электроснабжение в Псковской области после сильного ветра

В Псковской области энергетики устранили аварийные отключения электроснабжения, которые произошли в регионе из-за сильного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Аварийные отключения электроснабжения произошли 13 марта в результате сильного ветра. Наибольшее количество отключенных потребителей наблюдалось в 13:00 и составило 8 тысяч 700 человек в 556 населенных пунктах в 13 муниципальных районах Псковской области: Новоржевском, Опочецком, Себежском, Печорском, Псковском, Бежаницком, Локнянском, Пушкиногорском, Островском, Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Новосокольническом.

Были обесточены 34 линии напряжением 6 - 10 кВ, 25 отпаек и 653 трансформаторных подстанции. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. По данным Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», по состоянию на 21:30 13 марта электроснабжение по линиям 6-10 кВ на территории Псковской области восстановлено. Имеются отключения по линиям 0,4 кВ, специалисты проводят работы по восстановлению. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
14 марта 2020
Председатель правительства России утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
14 марта 2020
Сотрудники ГИБДД спасли спящего мужчину из загоревшегося автомобиля в Пскове
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
13 марта 2020
Псковских студентов пригласили к участию в #титанчеллендж
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
13 марта 2020
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
13 марта 2020
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области 1
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта 2020
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13 марта 2020
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта

Идет загрузка...