Из-за коронавируса приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией

12:34, 15 марта 2020, ПАИ

Из-за коронавируса с 17 марта останавливается железнодорожное сообщение России с Латвией, Украино и Молдавией, сообщает Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие «РЖД»).

Отменяется 11 поездов вместе с прицепными и беспересадочными вагонами из Москвы и Санкт-Петербурга, а также проходящий поезд Баку - Киев. Первые ограничения будут действовать, начиная с рейсов из Риги с 15 марта.

Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денег можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД» - 8- 800-775-00-00 (для звонков из России), а также 7-499-605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств)..

Ранее были отменены поезда в Берлин, Прагу и Париж.