0
19:58
Текст Указа губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
18:14
Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников
17:59
C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия
16:38
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
14:13
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
13:47
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
13:36
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
Еще новости
Общество

Рецепт от коронавируса: Избегать общественных мест, соблюдать гигиену, запастись антисептиками

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь. 
 
Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. 
 
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. 
 
Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно. 
 
Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. 
 
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в ваш организм. 
 
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования. 
 
Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте. 
 
Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. 
 
Если вы заболели простудой, а среди ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Текст Указа губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Школы Псковской области досрочно уходят на каникулы, детсады закроют по решению муниципалитетов Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение С 17 марта Латвия останавливает пассажирские перевозки за пределы страны Из-за коронавируса приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Украиной и Молдавией Эксперт: Россияне не боятся коронавируса, потому что закалены более серьёзными испытаниями
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Текст Указа губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
15 марта 2020
Текст Указа губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников
15 марта 2020
Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников
C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия
15 марта 2020
C 16 марта в Псковской области вводится запрет на массовые мероприятия
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
15 марта 2020
Школы Псковской области переходят на дистанционное обучение
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
15 марта 2020
Санаторий в Островском районе готов принимать людей, контактировавших с носителями коронавируса
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
15 марта 2020
Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
15 марта 2020
Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение
Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову
15 марта 2020
Аэропорт Пскова показался уютным певцу Каю Метову

Идет загрузка...