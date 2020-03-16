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Общество

Названы регионы России с наибольшей просрочкой по займам

В России национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств составила список регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника. В исследовании учитывались только потребительские займы и не включена ипотека, пишет газета «Известия».

Согласно исследованию, по итогам 2019 году на первом месте оказалась Тюменская область. Средний размер задолженности по займу составил здесь 200 тысяч рублей. Второе и третье места в рейтинге заняли Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 и 180 тысяч рублей соответственно. Также в список лидеров вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области.

Меньше всего задолжали жители Севастополя, Чечни, Тывы, Чукотки и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах.

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