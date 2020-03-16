42% российских компаний готовы перейти на удаленную работу из-за коронавируса

09:55, 16 марта 2020, ПАИ

Из-за вспышки коронавирусной инфекции 42% работодателей готовы перейти на удаленную работу. Соответствующие данные были предоставлены аналитическим центром «Битрикс24», передает RT.

28% опрошенных рассказали, что готовы перевести до 50% сотрудников на удаленную работу, а 10% готовы отправить работать дома треть штата. 20% работодателей вовсе не готовы переходить на дистанционный вид работы.

61% компаний не планируют менять свой бизнес из-за распространения вируса, 87% работодателей не готовы приостановить работу даже если вирус продолжит распространяться.

Кроме того, больше половины опрошенных уверены, что распространение коронавируса негативно скажется на экономических показателях их бизнеса.

В исследовании приняли участие почти 1 000 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.