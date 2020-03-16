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Общество

Кинотеатры в районах Псковской области на две недели приостановят показы

С 16 до 30 марта в Псковской области в муниципалитетах кинотеатры приостановят прокат фильмов из-за профилактики возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заведующий пунктом кинопроката Театрально-концертной дирекции Псковской области Евгений Левкович.

15 марта Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому определяются меры по предотвращению распространения коронавируса. С 16 марта школы региона уходят на преждевременные каникулы. Спустя неделю учеников переведут на дистанционное обучение. Такая же форма работы вводится с 16 марта для студентов ПсковГУ.

Накануне глава региона обратился в правительство РФ с просьбой ввести дополнительные ограничительные меры на границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией. 16 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о закрытии границы с Белоруссией. 

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