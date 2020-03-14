Псковский губернатор обратился в правительство за ограничительными мерами на госгранице с Латвией, Эстонией и Белоруссией

21:23, 15 марта 2020, ПАИ

С просьбой о введении дополнительных ограничительных мер на границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией обратился в правительство РФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главы региона.

Причиной для такого шага стали меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции СОVID-19.

Ограничение предложено ввести для автомобильного и железнодорожного сообщения. В каждом из перечисленных иностранных государств лабораторно подтверждены случаи заболевания коронавирусом.

В Эстонии количество заболевших официально превысило 100 человек, страна ввела запрет на въезд иностранных граждан. Однако, как отмечают жители Псковской области, эстонцы продолжают свои поездки в приграничную Псковскую область для покупок в крупных торговых комплексах.

15 марта губернатор подписал указ, которым определены меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, с 16 числа все школы уходят на преждевременные каникулы. Спустя неделю учеников переводят на дистанционное обучение. Такая форма работы уже вводится с понедельника для студентов ПсковГУ.

Ограничительные меры в соответствии с подписанным документом распространяются на учреждения социальной сферы, здравоохранения, транспортные компании.

Работодателям рекомендовано организовать удаленные рабочие места, следить за состоянием здоровья сотрудников.

В России коронавирус официально подтвержден в более чем 60 случаях.