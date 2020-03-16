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Общество

«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ

Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 марта рассказала о деталях организации дистанционного обучения студентов на время карантина по коронавирусу. 

По словам Натальи Ильиной, в первую очередь, проживающим в общежитиях студентам рекомендовано уехать домой. Исключения составляют иностранные студенты и учащиеся из дальних регионов. Наталья Ильина заявила, что до 18 марта руководство вуза определится с тем, как можно будет помочь таким студентам в обеспечении компьютерами: «Никого наедине с дистанционным образованием мы не оставляем». Кроме того, как сообщила врио ректора ПсковГУ, будет создана группа преподавателей, которая поможет коллегам организовать дистанционное обучение.

Наталья Ильина также подчеркнула, что руководство вуза встретится с представителями сотовых компаний для консультаций по обеспечению высокоскоростным интернетом студентов в муниципалитетах.

Кроме того, врио ректора ПсковГУ рассказала, что вуз закупил дезинфекторы и другие необходимые гигиенические средства для генеральных уборок в общежитиях.

«Коменданты и кураторы будут следить и подсказывать как правильно проводить уборку, чтобы в этом вопросе была сознательность со стороны студентов», - отметила Наталья Ильина, добавив, что в общежитиях будет введен «полузакрытый режим» — посторонним вход будет воспрещен, а для оставшихся студентов организуют постоянный мониторинг здоровья.  

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