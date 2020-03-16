Ввести налоговые каникулы из-за коронавируса предложили турагенты России

11:23, 16 марта 2020, ПАИ

В России туристическое сообщество в лице профессиональной группы Radio Travel предложило правительству РФ и Центральному банку признать ситуацию с распространением коронавируса форс-мажором, внести изменения в отраслевое законодательство и объявить налоговые каникулы на 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам представителей турагентств, в связи с большим количеством закрытых направлений, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели».

«Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», - следует из обращения турагентов.

В документе также подчеркивается, что отсутствие антикризисных решений может повлечь за собой потерю рабочих мест, утрату туристической отрасли. По мнению туроператоров, под угрозой может оказаться отдых десятков миллионов граждан России.

В качестве мер по сохранению рабочих мест и туриндустрии в целом, правительству России и Минэкономразвитию предложено признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Кроме того, предложено внести с Госдуму законопроект, который отменит положение о необходимости возврата заказчикам туристского продукта денежных средств в полном объеме в связи с угрозой их жизни и здоровью в стране временного пребывания.

Помимо этого, по мнению туроператоров, необходимо разработать и внести в Госдуму законопроект, устанавливающий налоговые каникулы на 12 месяцев по налогам и сборам для субъектов туриндустрии.

Центральному банку Российской Федерации предлагается разработать и принять рекомендации по установлению максимального размера вознаграждения кредитных организаций при расчетах по системе эквайринга в размере не более 0,5% для субъектов туристской индустрии и другие.