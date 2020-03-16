0
13:08
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
12:10
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
11:53
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
11:41
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
11:09
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
10:30
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:17
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
Еще новости
Общество

Ввести налоговые каникулы из-за коронавируса предложили турагенты России

В России туристическое сообщество в лице профессиональной группы Radio Travel предложило правительству РФ и Центральному банку признать ситуацию с распространением коронавируса форс-мажором, внести изменения в отраслевое законодательство и объявить налоговые каникулы на 12 месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам представителей турагентств, в связи с большим количеством закрытых направлений, продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в три раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели».

«Под угрозой несостоятельности (банкротства) оказался весь туристский бизнес Российской Федерации. Массовые расторжения потребителями договоров о реализации туристских продуктов (иных туристических услуг) в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», - следует из обращения турагентов.

В документе также подчеркивается, что отсутствие антикризисных решений может повлечь за собой потерю рабочих мест, утрату туристической отрасли. По мнению туроператоров, под угрозой может оказаться отдых десятков миллионов граждан России.

В качестве мер по сохранению рабочих мест и туриндустрии в целом, правительству России и Минэкономразвитию предложено признать последствия неисполнения договорных отношений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Кроме того, предложено внести с Госдуму законопроект, который отменит положение о необходимости возврата заказчикам туристского продукта денежных средств в полном объеме в связи с угрозой их жизни и здоровью в стране временного пребывания.

Помимо этого, по мнению туроператоров, необходимо разработать и внести в Госдуму законопроект, устанавливающий налоговые каникулы на 12 месяцев по налогам и сборам для субъектов туриндустрии.

Центральному банку Российской Федерации предлагается разработать и принять рекомендации по установлению максимального размера вознаграждения кредитных организаций при расчетах по системе эквайринга в размере не более 0,5% для субъектов туристской индустрии и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре «Почта России» из-за коронавируса увеличит количество доставляемых до двери посылок Кинотеатры Пскова будут работать в прежнем режиме Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Псковской области закрываются до 30 марта Круглосуточная «горячая линия» по вопросам коронавируса работает в Псковской области В Пушкинском заповеднике прекращают обслуживание групповых экскурсий Почти 110 тысяч тестов на коронавирус сделаны в России Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля Для товаров первой необходимости на таможне запустят «Зеленый коридор» Борющимся с коронавирусом врачам будут выдавать премии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
16 марта 2020
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
16 марта 2020
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
16 марта 2020
Благодаря Михаилу Ведерникову 10-летняя псковичка встретилась с Димой Биланом
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
16 марта 2020
Театр драмы и театр кукол приостанавливают работу до 1 апреля
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
16 марта 2020
«Полузакрытый режим» введут в общежитиях ПсковГУ
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
16 марта 2020
Врио ректора ПсковГУ отвечает на вопросы читателей Псковского агентства информации (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
16 марта 2020
Псковская филармония закрывается до 1 апреля
Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве
16 марта 2020
Администрация Красногородского района и ассоциация «Псковский лес» подписали соглашение о сотрудничестве

Идет загрузка...