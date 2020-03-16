Пункт по сбору данных по проекту «Дорога памяти» открыли в псковском проектном офисе «Команда 2018»

12:35, 16 марта 2020, ПАИ

В проектном офисе «Команда 2018» открылся пункт по сбору данных по проекту «Дорога памяти». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В офисе жители региона смогут отсканировать архивные фото, письма фронтовиков и тружеников тыла. Также там организована техническая поддержка по загрузке материалов на сайт проекта.

«Дорога памяти» является единой базой данных о каждом участнике войны. Материальное воплощение проект получит в историко-мемориальном комплексе, размещенном на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где ведется строительство главного храма вооруженных сил РФ. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал с именами и портерами героев ВОВ, которые сражались за родину.

Жители региона собрали информацию на 6 000 защитников Отечества. Сбор планируется завершить в апреле текущего года. Открытие музейного комплекса «Дорога памяти» запланировано на 6 мая. Проектный офис «Команда 2018» находится по адресу: город Псков, улица Некрасова, 19 (время работы будние дни с 11:00 до 18:00).