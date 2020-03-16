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Общество

«Почта России» из-за коронавируса увеличит количество доставляемых до двери посылок

«Почта России» для противодействия распространению коронавирусной инфекции увеличит количество доставляемых от двери до двери посылок. Также компания перевела часть сотрудников на дистанционную работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Согласно приказу о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, который издал гендиректор «Почты России» Максим Акимов, сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний. В то же время компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить количество контактов между клиентами и сотрудниками отделений.

«Почта России» напоминает, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Одновременно компания планирует увеличить количество отправлений с товарными вложениями, доставляемых до или от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с «Почтой России» удаленно в электронном виде, отметили в компании.

Часть сотрудников компании перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме. Также приказ ограничивает количество очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников «Почты России» в служебные командировки как по территории России, так и за границу.

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