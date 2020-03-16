«Почта России» из-за коронавируса увеличит количество доставляемых до двери посылок

13:00, 16 марта 2020, ПАИ

«Почта России» для противодействия распространению коронавирусной инфекции увеличит количество доставляемых от двери до двери посылок. Также компания перевела часть сотрудников на дистанционную работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Согласно приказу о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, который издал гендиректор «Почты России» Максим Акимов, сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний. В то же время компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить количество контактов между клиентами и сотрудниками отделений.

«Почта России» напоминает, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Одновременно компания планирует увеличить количество отправлений с товарными вложениями, доставляемых до или от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с «Почтой России» удаленно в электронном виде, отметили в компании.

Часть сотрудников компании перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме. Также приказ ограничивает количество очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников «Почты России» в служебные командировки как по территории России, так и за границу.