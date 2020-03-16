Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»

14:13, 16 марта 2020, ПАИ

Выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ» переносится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщила Псковскому агентству информации организаторы.

Первая выставка-пристройство подопечных должна была состояться 29 марта в ТЦ «Fjord Plaza». Однако в связи с указом губернатора Псковской области о запрете проведения массовых мероприятий, было принято решение перенести выставку на неопределенную дату.

«Мы договорились с торговым центром Fjord Plaza о том, что просто сдвинем дату выставки. Когда запрет будет снят, мы определим новую дату. За понимание и чуткость благодарим администрацию торгового центра», - рассказали организаторы выставки. Подготовка к мероприятию будет продолжена.