Начался ПАИ-live по вопросам защиты региона от коронавирусной инфекции (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

17:39, 16 марта 2020, ПАИ

16 марта председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко ответит на вопросы читателей Псковского агентства информации о мерах по недопущению распространениа коронавируса в регионе. Она стала гостьей проекта ПАИ-live.

Узнаем, есть ли первые случаи заражения в регионе, какие дополнительные меры предприняты в учреждениях здравоохранения. Спросим также: каковы первые симптомы коронавируса, как отличить его от гриппа, чем его лечить и как быть родным тех, у кого подозревают коронавирус.

Свои вопросы спикерам можно задать здесь >>>.