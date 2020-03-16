Еврокомиссия против закрытия границ внутри Шенгена

15:05, 16 марта 2020, ПАИ

Еврокомиссия выступила против закрытия границ внутри Шенгена из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

По его словам, нет смысла закрывать границы внутри Шенгена, так как коронавирус уже имеется во всех странах сообщества. При этом представитель Еврокомиссии отметил, что закрытие границ – не самый лучший способ защиты от коронавирусной инфекции.

Эрик Мамер подчеркнул, что государства Евросоюза могут принять то решение, которое посчитают целесообразным.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Свыше 6,5 тысяч человек умерли. В России зафиксированы 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет.