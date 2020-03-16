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Общество

Магазины одежды в России теряют покупателей из-за пандемии коронавируса

Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость магазинов одежды в торговых центрах. Крупные продавцы одежды и аксессуаров, включая Zara, Bershka, Reserved, воспользовались ситуацией, чтобы потребовать у владельцев ТЦ скидок по аренде. Сети не исключают даже временного закрытия магазинов, сообщает «Коммерсант».

Крупные ритейлеры разослали торговым центрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса. Такие сообщения управляющие компании получили от УК АО «Зара СНГ» — «дочки» Inditex (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) и ООО «Ре Трэйдинг» — «дочки» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay). Аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

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