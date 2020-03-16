В России запустят сайт стопкоронавирус.рф

16:44, 16 марта 2020, ПАИ

Сайт стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России запустит правительство страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 марта на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

«Еще задача - информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», - уточнил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на сайте «будет отражаться реальная картина по ситуации в стране, за рубежом».

Вице-премьер также сообщил, что подготовлена работа бесплатной горячей линии по коронавирусу: 8 800 2000 112.