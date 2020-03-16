0
16:55
О каждом псковском ветеране напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
16:25
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
15:42
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
15:32
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
15:28
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
15:01
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
14:13
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
Еще новости
Общество

В России запустят сайт стопкоронавирус.рф

Сайт стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России запустит правительство страны, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 16 марта на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

«Еще задача - информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», - уточнил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на сайте «будет отражаться реальная картина по ситуации в стране, за рубежом».

Вице-премьер также сообщил, что подготовлена работа бесплатной горячей линии по коронавирусу: 8 800 2000 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса Состояние здоровья 28 человек отслеживают в Псковской области в целях противодействия распространению коронавируса Магазины одежды в России теряют покупателей из-за пандемии коронавируса Усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе закрыты для посетителей до 1 апреля Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса Заседания оперативного штаба по предотвращению распространения корнавируса в Псковской области станут еженедельными Еврокомиссия против закрытия границ внутри Шенгена С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове Личный приём граждан в псковском Роструде отменен из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

О каждом псковском ветеране напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
16 марта 2020
О каждом псковском ветеране напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
16 марта 2020
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
16 марта 2020
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
16 марта 2020
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
16 марта 2020
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
16 марта 2020
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
16 марта 2020
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
16 марта 2020
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре

Идет загрузка...