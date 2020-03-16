О псковских ветеранах напишут очерки в рамках проекта «Мы помним»

16:55, 16 марта 2020, ПАИ

В рамках регионального проекта «Мы помним» о псковских ветеранах (всего их 351 человек) планируется написать очерки-воспоминания. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский на заседании псковского регионального оргкомитета «Наша Победа» в рамках реализации проекта Единой России «Историческая память» 16 марта. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Козловский отметил, что для этой работы будут привлечены СМИ. Проект при поддержке администрации региона планируется завершить к сентябрю.

«Это должны быть небольшие брошюры, а затем можно сделать книги, - отметил депутат. – Важно, чтобы в семейном архиве появились очерки близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне».

Кандидат исторических наук, директор ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области», член ОНФ, председатель регионального отделения Российского исторического общества Валерий Кузьмин призвал включить в работу и главного редактора многотомника «Солдат Победы» Николая Никитенко

«Эти книги можно использовать как основу», - добавил Валерий Кузьмин, отметив, что работа по составлению очерков фактически уже началась, осталось её дополнить.

Руководитель Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев обратил внимание на необходимость сделать электронную версию брошюр, чтобы «интересный проект не исчез из вида». Александр Козловский поддержал идею, отметив, что для этого можно использовать сайт регионального отделения партии «Единая Россия».