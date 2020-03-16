Увеличилось количество площадок для проведения «Диктанта Победы» в Псковской области

17:18, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области увеличилось количество площадок для проведения «Диктанта Победы». Вместо 26 ранее заявленных площадок диктант организуют на 33-х. Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский на заседании псковского регионального оргкомитета «Наша Победа» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память». Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В предыдущие годы в диктанте принимали участие более 200 человек, на этот раз мероприятие предлагается сделать более масштабным», - сказал Александр Козловский, уточнив, что в Пскове будут действовать сразу две площадки.

Представитель УФСИН Псковской области Вячеслав Иванов отметил, что «Диктант Победы» напишут 50 осужденных. Специально для них планируется открыть шесть площадок на базе школ, которые работают при исправительных учреждениях.