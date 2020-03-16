30 новых случаев коронавируса выявили в России

17:08, 16 марта 2020, ПАИ

В России за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Так, в Москве были зафиксированы 20 новых больных коронавирусом, по три – в Санкт-Петербурге и Самарской области, и ещё по одному – в Московской и Кировской областях, Пермском крае и Коми.

По последним данным, всего в России на 16 марта зарегистрированы 93 случая коронавируса, смертей нет. Оперативный штаб уточняет, что 86 случаев заражения – завозные, а семь человек заразились на территории России после контакта с вирусоносителями.