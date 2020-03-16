«Горячая линия» по коронавирусу в Псковской области станет многоканальной

18:06, 16 марта 2020, ПАИ

«Горячая линия» по коронавирусу в Псковской области станет многоканальной, сообщила в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Горячая линия» стала сверхпопулярной, поэтому будем обращаться к губернатору, чтобы линия стала многоканальной, и как можно больше псковичей получили ответ», - отметила председатель комитета.

Телефон, по которому можно звонить с вопросами относительно коронавируса: 8 800 444 10 41.

«Хорошо, если коронавирус не затронет Псковскую область, но ситуация может развиваться молниенесно, поэтому мы должны быть готовы, - подчеркнула Марина Гаращенко. - Хочу заверить, что президент, правительство, министерства, губернатор, региональные ведомства держат всё под контролем. Приняты все необходимые меры. Если у людей есть непонимание, они могут обращаться к нам в комитет, мы открыты».