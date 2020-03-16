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Общество

Псковичам с подозрительными симптомами рекомендуется вызывать Скорую помощь, а не идти в поликлинику

Псковичам с симптомами, которые вызывают подозрение относительно коронавируса, рекомендуется вызывать Скорую помощь, а не идти в поликлинику. Такой совет в эфире ПАИ-live дала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Если есть сухой кашель, боль в груди, высокая температура, вызывайте врача на дом, а не идите к нему самостоятельно. Во время вызова уточняйте все симптомы, чтобы диспетчер знал, какую бригаду к вам отправлять», - уточнила председатель комитета и пообещала, что будут аккумулированы все медицинские силы региона.

Она также добавила, что с ситуацией дефицита масок в аптеках Псковской области активно разбирается Росздравнадзор. 

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