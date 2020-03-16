Роспотребнадзор: Как проходит домашний карантин при подозрении на коронавирус

19:21, 16 марта 2020, ПАИ

Эксперты рассказали об алгоритме проведения карантина в условиях принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как отметил начальник отдела санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора по Псковской области Сергей Луценко, остаться на 14-дневном карантине рекомендовано тем, кто побывал в странах, где зарегистрированы случаи коронавируса. Об этом пишет газета «Псковская правда».

«Под роспись вручают постановление главного государственного врача субъекта о необходимости прохождения карантина и обязанности сообщать о своем здоровье и не препятствовать действиям врачей», - добавил Сергей Луценко, отметив, что за невыполнение постановления предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Люди, находящиеся под карантином, могут выйти на улице в маске на прогулку с собакой или вынести мусор. При этом следует отказаться от посещения магазинов, лучше пользоваться сервисами доставки или просить родственником привозить.

«Если человек живет с семьей – должна быть разная посуда», - отметил Сергей Луценко.

Каждый день людей, находящихся на карантине, проверяют врачи. В случае повышенной температуры их доставляют в больницу. На домашний карантин не помещают тех, в чьих семьях есть люди старше 60 лет или лица, страдающие хроническими заболеваниями. В этом случае пациентов отправляют в центр медицинского наблюдения.