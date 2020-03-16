Из-за угрозы распространения коронавируса особое внимание уделят пенсионерам в Псковской области

19:13, 16 марта 2020, ПАИ

В связи с угрозой распространения коронавируса в Псковской области будет уделяться особое внимание пожилым людям. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 16 марта во время прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live.

«Главам района поручили обратить внимание на пожилых одиноких людей в районах», - сказала Марина Гаращенко, отметив необходимость ограничить контакты людей пожилого возраста с другими гражданами, а также помоветовать им отказаться от посещения людных мест, например, от походов в магазин. Вместо этого предложено всячески помогать одиноко проживающим пенсионерам - делать за них покупки, интересоваться состоянием их здоровья.

Марина Гаращенко посоветовала пожилым людям чаще мыть руки не менее 30 секунд, умывать лицо и полоскать рот. Кроме того, следует исключить рукопожатия и держаться на определенном расстоянии при разговоре с людьми. «Средства имунной защиты я бы не стала рекомендовать пожилым людям», - отметила Марина Гаращенко.