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Общество

В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники

В Псковской области в случае возникновения заражения людей к борьбе с коронавирусом привлекут частные клиники. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 16 марта в прямом эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, региональные власти готовы привлекать дополнительные силы и средства, а также сотрудников. Минздрав РФ рекомендовал выйти с инициативой переговоров со всеми частными медицинскими организациями. Марина Гаращенко отметила, что такая встреча в скором времени пройдет между первым вице-губернатором Псковской области Верой Емельяновой и частными медиками.   

«Я думаю, что мы с коллегами проведем такую встречу, обсудим наши возможности, и пойдем на некий компромисс чтобы привлечь дополнительных работников, но это в случае необходимости только. Сегодня нам хватает работников, но ведь ситуация может поменяться», - заключила Марина Гаращенко.

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