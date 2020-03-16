В случае борьбы с коронавирусом в Псковской области привлекут частные клиники

18:23, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области в случае возникновения заражения людей к борьбе с коронавирусом привлекут частные клиники. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 16 марта в прямом эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Гаращенко, региональные власти готовы привлекать дополнительные силы и средства, а также сотрудников. Минздрав РФ рекомендовал выйти с инициативой переговоров со всеми частными медицинскими организациями. Марина Гаращенко отметила, что такая встреча в скором времени пройдет между первым вице-губернатором Псковской области Верой Емельяновой и частными медиками.

«Я думаю, что мы с коллегами проведем такую встречу, обсудим наши возможности, и пойдем на некий компромисс чтобы привлечь дополнительных работников, но это в случае необходимости только. Сегодня нам хватает работников, но ведь ситуация может поменяться», - заключила Марина Гаращенко.