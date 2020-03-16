МИД Эстонии с 17 марта приостанавливает выдачу шенгенских виз

21:09, 16 марта 2020, ПАИ

Прием ходатайств на получение долгосрочных шенгенских виз и их выдачу на время прекращает Министерство иностранных дел Эстонии. Об этом проинформировал МИД в официальном сообщении, пишет РИА Новости.

Запрет вводится с 17 марта и распространяется на дипломатические представительства Эстонии и на визовые центры. Причиной для такого решения послужила ситуация с распространением коронавирусной инфекции. «В порядке исключения можно ходатайствовать о визах по гуманитарным соображениям (болезнь или смерть близкого родственника), для грузового транспорта, для оказания услуг в сфере здравоохранения, а также тем, чьи родители, дети или супруги - граждане Эстонии или имеющие вид/право на жительство в Эстонии», - уточнили в ведомстве.

При этом в связи с принятыми мерами с уже имеющимися визами въехать в Эстонию сейчас невозможно. С 17 марта через границу пропустят только граждан Эстонии, обладателей вида на жительство, иностранных граждан, близкие родственники которых проживают в Эстонии.

По данным на 16 марта, республиканский департамент здоровья заявил о 205 случаях заражения коронавирусом на территории Эстонии.