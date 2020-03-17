Космический аппарат на Луну Россия запустит в октябре 2021 года

08:24, 17 марта 2020, ПАИ

1 октября 2021 года Россия запустит космический аппарат на Луну. Последняя советская межпланетная автоматическая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году, передает РИА Новости.

Руководитель отдела ядерной планетологии института космических исследований российской академии наук Игорь Митрофанов отметил, что название аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века. Запасной датой пуска станет 30 октября 2021 года.

Для посадки определили два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый находится севернее кратера Богуславского, а второй – юго-западнее кратера Манцини. Задача будет считаться успешно выполненной, если «Луна-25» совершит посадку в один из этих районов.

Аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунт, а также измерит его механические характеристики. Ранее посадок в полярной области не было, все советские и аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.

В 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию «Луна-26», а в 2025 году – «Луна-27». На 2027-2028 годы намечается отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и доставки его на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода.