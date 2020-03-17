РПЦ приостанавливает работу воскресных школ

10:59, 17 марта 2020, ПАИ

Воскресные школы, приходские секции и кружки Русской православной церкви в России приостанавливают свою работу. Как пишет ТАСС, это связано с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Для противодействия коронавирусной инфекции РПЦ ужесточает санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств. В частности, введен отказ от целования креста после завершения литургии.

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре богослужения будут проходить в Михайловском храме.

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