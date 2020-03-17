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Общество

Онлайн-кинотеатры в России открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом российские онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатный доступ для пользователей. В частности, речь идет о Okko, Ivi, Premier, Кинопоиск HD и more.tv, сообщает РИА Новости.

Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто находится дома на карантине. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней. Воспользоваться предложением могут все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

Ivi сообщил о введение подписки на месяц стоимостью 1 рубль для новых пользователей. Акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставит бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

Бесплатный доступ до конца апреля открыл также сервис КиноПоиск HD для тех, кто ранее не имел подписку. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

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