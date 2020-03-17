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Общество

В компании «Экопром» ежедневно измеряют температуру у сотрудников

Фото компании "Экопром"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром» начала проводить ежедневное измерение температуры у своих сотрудников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Такие меры в офисах действуют с 17 марта. Сведения о температуре сотрудников заносятся в специальный журнал. В случае повышения температуры заболевший сотрудник будет отправлен на больничный.

Фото компании "Экопром"

Кроме этого, в помещениях компании регулярно проветривают помещения.

Фото компании "Экопром"

Мероприятия организованы в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

На данный момент в регионе не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией. 

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