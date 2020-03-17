В компании «Экопром» ежедневно измеряют температуру у сотрудников

13:38, 17 марта 2020, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания «Экопром» начала проводить ежедневное измерение температуры у своих сотрудников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Такие меры в офисах действуют с 17 марта. Сведения о температуре сотрудников заносятся в специальный журнал. В случае повышения температуры заболевший сотрудник будет отправлен на больничный.

Кроме этого, в помещениях компании регулярно проветривают помещения.

Мероприятия организованы в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

На данный момент в регионе не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.