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Общество

Для помощи пожилым жителям Псковской области в условиях распространения коронавируса привлекут волонтеров

Волонтеры будут привлекаться для оказания помощи пожилым жителям Псковской области, сообщила заместитель главы региона Вера Емельянова на встрече с журналистами 17 марта. Она отметила, что именно люди старшего возраста входят в группу риска. «Мы ввели карантин в учреждениях социальной защиты, там карантинный режим, посторонних не пускают. Соцзащита активно контролирует одиноко проживающих граждан 65+. Эти списки в каждом районе на особом контроле», - сообщила она, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе для помощи таким пожилым людям планируют привлекать волонтеров, «чтобы пожилые люди не ходили в магазин, минимизировать их контакты». «Вместе с администрациями района будем делать это на постоянной основе», - добавила Вера Емельянова.

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