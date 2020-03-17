Для помощи пожилым жителям Псковской области в условиях распространения коронавируса привлекут волонтеров

15:36, 17 марта 2020, ПАИ

Волонтеры будут привлекаться для оказания помощи пожилым жителям Псковской области, сообщила заместитель главы региона Вера Емельянова на встрече с журналистами 17 марта. Она отметила, что именно люди старшего возраста входят в группу риска. «Мы ввели карантин в учреждениях социальной защиты, там карантинный режим, посторонних не пускают. Соцзащита активно контролирует одиноко проживающих граждан 65+. Эти списки в каждом районе на особом контроле», - сообщила она, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе для помощи таким пожилым людям планируют привлекать волонтеров, «чтобы пожилые люди не ходили в магазин, минимизировать их контакты». «Вместе с администрациями района будем делать это на постоянной основе», - добавила Вера Емельянова.