Александр Нестерук: Вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой псковичи должны самоизолироваться

16:34, 17 марта 2020, ПАИ

Псковичи, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны самоизолироваться на ближайшие две недели. Об этом рассказал главный санитарный врач Псковской области – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Псковской области Александр Нестерук во время пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Работает горячая линия для тех, кто вернулся из других стран, - рассказал Александр Нестерук. – Им будут выдаваться больничные листы».

В свою очередь первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова добавила, что если люди не придут добровольно, то будут приняты меры по их поиску и осмотру медиками.

«Будут приняты меры к принуждению человека провести необходимые мероприятия», - добавила Вера Емельянова, отметив, что данные о тех, кто прибыл из другой страны, имеются, их предоставляют пограничные службы.