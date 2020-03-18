Не покупать продукты впрок призвал россиян президент

07:45, 18 марта 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин заверил, что ситуация с поставками товаров первой необходимости на прилавки магазинов надежная, сообщает ТАСС.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.

По словам премьер-министра, жители страны «закупают много продуктов», но в этом, по его словам, «никаких проблем нет». «У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с розничными сетями», — заверил Мишустин.