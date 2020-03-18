0
09:43
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
07:23
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
23:07
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
21:25
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
21:17
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
19:31
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
19:02
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Еще новости
Общество

Не покупать продукты впрок призвал россиян президент

Президент Владимир Путин заверил, что ситуация с поставками товаров первой необходимости на прилавки магазинов надежная, сообщает ТАСС.

«Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.

По словам премьер-министра, жители страны «закупают много продуктов», но в этом, по его словам, «никаких проблем нет». «У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с розничными сетями», — заверил Мишустин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Комитет юстиции Псковской области приостановил личный прием граждан Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать Трехнедельные каникулы ожидают российских школьников с 23 марта из-за коронавируса Досрочный этап ЕГЭ перенесли из-за угрозы коронавируса Разработать онлайн-программы поручено музеям, театрам и концертным залам России За три месяца в России могут создать прототип вакцины от коронавируса Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства Нет повода для беспокойства: В Великих Луках нет дефицита продуктов Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса Михаил Ведерников поблагодарил премьер-министра РФ за введение ограничений на пересечение госграницы в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
18 марта 2020
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
18 марта 2020
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
17 марта 2020
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
17 марта 2020
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
17 марта 2020
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
17 марта 2020
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
17 марта 2020
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...