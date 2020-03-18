За три месяца в России могут создать прототип вакцины от коронавируса

08:17, 18 марта 2020, ПАИ

За три месяца в России могут создать прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, сообщает газета «Известия» со ссылкой на кафедру вирусологии МГУ.

Ученые получили особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений, который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится очень похож на сам патоген. Процесс производства препарата очень прост, вакцину можно сделать универсальной, включив туда защиту и от других штаммов. Растительный вирус точно не может быть заразен для человека.

После обработки «палочки» этого вируса сворачиваются в идеальные шарики с такой поверхностью, на которую можно «приклеить» любые белки. Созданные учеными сферические частицы не только абсолютно безопасны для человека, но еще и иммуногенны, то есть вызывают сильный ответ в организме.