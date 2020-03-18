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Общество

Почти на 11 млн рублей оштрафовала прокуратура нарушителей лесного законодательства в Псковской области

В Псковской области прокуратура выявила 195 нарушений лесного законодательства в 2019 году и направили в суды 24 иска на сумму 10 млн 948 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Специалисты отметили, что по сравнению с 2018 годом количество нарушений увеличилось вдвое.

С помощью мер прокурорского реагирования удалось скорректировать работу уполномоченных органов по профилактике природных пожаров. Отмечается, что, в частности, сформирован перечень участков, прилегающих к лесному фонду, усилена работа по привлечению к ответственности лиц за неконтролируемые палы травы. Арендаторы закупили противопожарную технику и инвентарь, сформированы добровольные пожарные дружины.

Кроме того, прокуратура провела проверку по недопущению незаконного оборота древесины в Псковской области. По результатам внесения представления в адрес начальника УМВД России по Псковской области пресечено бездействие органов внутренних дел, выражавшееся в освобождении виновных лиц от установленной частью 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ ответственности за транспортировку древесины в отсутствие разрешительных документов.  

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