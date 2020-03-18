Светлана Баранова: Туротрасль никогда не сталкивалась с таким сочетанием негативных факторов

11:18, 18 марта 2020, ПАИ

Туротрасль никогда не сталкивалась с таким сочетанием негативных факторов, заявила на пресс-конференции 18 марта директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Возросший курс валюты преодолевали не один раз, но с таким мощным фактором как коронавирус ни мир, ни отрасль пока не сталкивались. Это серьёзный удар по отрасли в период, когда обычно идёт бронирование путешествий на лето», - отметила она, назвав ситуацию «максимально стрессовой».

Светлана Баранова добавила, что, предположительно, туроператоры продолжат работу в штатном режиме только после 1 мая, когда Россия откроет границы.



