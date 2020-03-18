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Общество

Не истерить и не сдавать летние туры за границу призвала псковичей руководитель ассоциации туроператоров

«Паника относительно коронавируса преувеличена. Надо пока взять таймаут, не бегать, не истерить и не сдавать путёвки на лето», - призвала жителей Псковской области руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Об этом с пресс-конференции 18 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Гелены Самохваловой, помимо туроператоров от ситуации с коронавирусом страдают также контрагенты - транспортные компании, музеи и кафе.

«Налоговые каникулы на 3 месяца не решат вопрос. Кассовый разрыв в отрасли глобальный. Ситуация ухудшается не ежедневно, а ежечасно. Поэтому, уверена, что налоговые выплаты за предыдущий период должны быть вовсе отменены. Хочется призвать руководство страны обратить внимание на отрасль», - резюмировала руководитель ассоциации.

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