Гелена Самохвалова: 15-20% небольших турфирм в России прекратят своё существование

11:33, 18 марта 2020, ПАИ

15-20% небольших турфирм в России прекратят своё существование, спрогнозировала последствия от ситуации с коронавирусом президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова. Об этом с пресс-конференции 18 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор туристической компании «Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова отметила, что и она, и её коллеги сейчас ведут большой объём работы с клиентами, отвечая на многочисленные звонки и письма. Она констатировала, что в основном заказчики вошли в положение турфирм, поэтому скандалисты и паникёры в меньшинстве.

По словам представителей туротрасли, значительно вырос спрос на путёвки на российские курорты, так как люди опасаются повышения цен. Гелена Самохвалова отметила, что рост цен из-за скачков курса валют, действительно, стоит ожидать.