Директор псковской турфирмы: В связи с ситуацией с коронавирусом у туристов происходит «информационная интоксикация»

11:45, 18 марта 2020, ПАИ

Директор туристической фирмы «Глобал Трэвл Псков» Александр Ефимов считает, что в связи с ситуацией с распространением коронавируса у многих туристов происходит «информационная интоксикация». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Ефимова, вокруг этой ситуации «много шумихи». Он подчеркнул, что это, безусловно, влияет на турпоток: большинство туристов просто отменяют бронь на лето.

«Проблем, которые нужно решать, достаточно. Плюс добавляются проблемы, вызванные ажиотажем и паникой», - отметил Александр Ефимов, добавив, что надеется на скорейшую стабилизацию ситуации.

Кроме того, директор турфирмы задался вопросом о том, как же выживать компаниям в этот период. «Мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Половина нашего штата нашей фирмы со следующей недели уходит в неоплачиваемый отпуск», - рассказал Александр Ефимов.

Он также считает, что полное освобождение туроператоров от уплаты налогов на период эпидемии могло бы облегчить ситуацию. По его мнению, налоговые каникулы — это «ни о чем».