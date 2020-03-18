Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Псковской области исключат «живые» очереди

11:43, 18 марта 2020, ПАИ

В подразделениях Госавтоинспекции Псковской области организуют прием граждан по предварительной записи, чтобы исключить «живые» очереди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Речь идет о регистрационно-эксзаменационных подразделениях. «В настоящее время организован прием граждан преимущественно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - отметили в ведомстве. Это позволит исключить пребывание посторонних граждан, которые не нуждаются в получении услуг, ограничит количество людей, одновременно находящихся в стенах учреждения.

Такие меры приняты в профилактических целях,чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.