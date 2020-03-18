В Латвии количество зараженных коронавирусом увеличилось до 71 человека

12:17, 18 марта 2020, ПАИ

В Латвии по данным на 18 марта зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 71 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) страны.

За минувшие сутки анализы были сделаны у 604 граждан с подозрениями на коронавирусную инфекцию, всего к этому моменту сделано 2144 анализа в Латвии.

Первый случай заражения в республике был зарегистрирован 2 марта. До 14 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение. Оно предполагает введение ряда строгих мер.

С 17 марта приостановлены все международные пассажирские перевозки.

Псковская область граничит с Латвией. С 18 марта решением правительства РФ Росия закрыла границы для иностранных граждан. Исключение сделано для водителей грузовых автомашин, которые доставляют остро необходимые товары.

В таможенных пунктах пропуска на территории региона проводится досмотр всех перемещающихся, они опрашиваются, измеряется температура.