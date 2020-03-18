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Общество

Вручение ветеранам медалей в честь 75-летия Победы перенесут в Пскове

Торжественные мероприятия, посвященные вручению медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», запланированные на 19 и 26 марта, перенесены, сообщила Псковскому агентству информации Управляющий делами Псковской городской Думы Анна Ефимова.

16 марта вышло постановление главы администрации Пскова Александра Братчикова «По предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Город Псков». В нем рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Поэтому 17 марта сотрудники Псковской городской Думы обзванивали всех ветеранов с извещением о переносе награждения на неопределённый срок.

«Приглашённых на торжественное вручение юбилейных медалей было порядка 500 человек, и сообщить информацию за один день всем ветеранам не представлялось возможным, поэтому процесс продолжился и на следующий день, 18 марта. А извещения о приглашении на торжественное награждение ветеранов юбилейной медалью были разосланы ещё 6 марта, когда речи об ограничении на проведение массовых мероприятий не шло», - напомнила Анна Ефимова.

Главой Пскова Еленой Полонской издано постановление о переносе всех массовых мероприятий с участием главы города, заместителей главы, депутатов Псковской городской Думы, включая торжественное вручение юбилейных медалей, до особого распоряжения.

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