Новый проект «Июль Победы» реализуют в Псковской области

13:13, 18 марта 2020, ПАИ

В Псковской области организован новый проект «Июль Победы». Об этом рассказала руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Ольга Родина во время пресс-конференции 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Волонтеры проедут по районам и расскажут молодежи про освобождение городов области.

«Новый проект был придуман в прошлом году, - рассказала Ольга Родина. – Мы обратили внимание, что молодежь не знает дат освобождения своих городов, не знает почему улица 23 июля носит такое название».

По словам Ольги Родиной, в июле освобождался Островский, Себежский и Пустошкинский район – туда и отправится интерактивная площадка в этом году.