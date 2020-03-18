Меры по гигиенической безопасности приняты в развлекательном парке «Простория» в Пскове

14:50, 18 марта 2020, ПАИ

В Пскове администрация спортивно-развлекательного парка «Простория» приняла меры по гигиенической безопасности на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в мире. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Простории», парк продолжит работу в штатном режиме.

Но в целях профилактики помещения оборудованы антибактериальными гелями для обработки рук гостей.

Помимо этого, все поверхности регулярно протираются антисептическими средствами с содержанием изопропилового спирта не менее 63%, регулярно измеряется температура персонала, проходит обязательная дезинфекция дверных ручек, ручек витрин, салфетниц, перил и всех предметов в местах общего пользования.

По имеющейся информации, в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.