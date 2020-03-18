Еще 33 человека заразились коронавирусом в России

15:03, 18 марта 2020, ПАИ

За сутки в России количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло со 114 до 147 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, из новых подтвержденных случаев 31 инфицированный находится в Москве, по одному инфицированному человеку - в Томской и Новосибирской областях.

«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области», - сообщили в штабе, отметив, что все случаи являются завозными.

По имеющейся информации, на данный момент в Псковской области ни одного случая заражения коронавирусом нет.

Приняты профилактические меры: Запрещены массовые меоприятия, начались каникулы в школах, студенты переведены на дистанционную форму обучения.