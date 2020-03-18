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Общество

Проект «Нет забытых обелисков» в Псковской области продлят до ноября

В Псковской области решено продлить проект «Нет забытых обелисков», который нацелен на благоустройство и паспортизацию воинских захоронений. Об этом заявила руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Ольга Родина на пресс-конференции 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Родиной, в ходе реализации проекта планируется доехать до каждого памятника в каждом муниципалитете. Сейчас идет сбор информации по памятникам, составление планов выездов, координация работы. Как отметила Ольга Родина, по возможности волонтерам предоставляется транспорт, инвентарь и все необходимое. Ольга Родина заверила, что до мая завершить проект не удастся, его, вероятно, придется продлить до ноября.

Кроме того, Ольга Родина рассказала, что волонтеры будут включать в реестр монументы без документов, поэтому просят местных жителей поделиться с ними информацией о забытых и заброшенных памятниках и обелисках, о которых никто не знает.

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