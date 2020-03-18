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«Полнейшее безобразие»: Лесозаготовители привели в негодность дороги в Красногородском районе (ВИДЕО)

«Весь район погублен. Видео, которое я решила опубликовать, это уже просто крик души. Причём лесозаготовка идёт на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов. Испорчены все подъездные пути, все лесные дороги», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации глава Красногородского района Валентина Понизовская. 

По словам главы муниципалитета, к решению проблемы подключены все инстанции и ведомства: полиция, ГАИ, лесники, однако пока результатов нет. «Полнейшее безобразие. Мы будем рады, если кто-то поможет покончить нам с этим безобразием», - резюмировала глава района.

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