«Полнейшее безобразие»: Лесозаготовители привели в негодность дороги в Красногородском районе (ВИДЕО)

16:13, 18 марта 2020, ПАИ

«Весь район погублен. Видео, которое я решила опубликовать, это уже просто крик души. Причём лесозаготовка идёт на землях сельхозназначения без каких-либо разрешительных документов. Испорчены все подъездные пути, все лесные дороги», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации глава Красногородского района Валентина Понизовская.

По словам главы муниципалитета, к решению проблемы подключены все инстанции и ведомства: полиция, ГАИ, лесники, однако пока результатов нет. «Полнейшее безобразие. Мы будем рады, если кто-то поможет покончить нам с этим безобразием», - резюмировала глава района.